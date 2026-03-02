Atléticos de Acuña, contra la pared en la serie final

Ciudad Acuña, Coahuila.– Los Atléticos de Acuña están al borde de la eliminación en la serie final de beisbol, luego de caer en los dos encuentros disputados en casa de los Astros de Piedras Negras.

Con estos resultados, la novena acuñense suma tres derrotas en la serie por apenas una victoria, por lo que el panorama luce complicado rumbo al cierre del campeonato.

El marcador global se encuentra 3-1 a favor de los Astros, que ahora tienen la ventaja y la posibilidad de definir el título en los próximos encuentros.

¿Qué necesitan los Atléticos de Acuña para seguir en la serie?

El fin de semana será decisivo para los de Acuña, quienes están obligados a ganar los dos partidos programados en casa para forzar un séptimo y definitivo duelo.

No obstante, la presión seguirá presente para los Atléticos, ya que, en caso de extender la serie, el último juego se disputaría nuevamente en el campo de los Astros, donde los locales han mostrado fortaleza.