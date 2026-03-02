Reforma laboral de 40 horas se ajustó a mayoría legislativa: Óscar Torres

Ciudad Acuña, Coahuila.– La aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no cumplió con las expectativas iniciales y terminó ajustándose a los términos de la mayoría legislativa, señaló el diputado local Óscar Torres.

El legislador indicó que votó a favor de la iniciativa con el objetivo de beneficiar a los trabajadores; sin embargo, reconoció que el dictamen final incluyó modificaciones que limitaron su alcance.

¿Qué cambios se realizaron en la reforma laboral?

Explicó que, aunque originalmente se planteaba establecer dos días obligatorios de descanso, la propuesta no prosperó en esos términos y la reducción de horas se aplicará de manera paulatina.

"La intención era que quienes ya tenían condiciones para iniciar lo hicieran de inmediato, pero lamentablemente no será así. Lo que sí es que con esto se van a beneficiar las medianas y pequeñas empresas, así como los emprendedores", puntualizó.

Detalles sobre la nueva reforma electoral

Torres agregó que también se presentó una nueva reforma en materia electoral, la cual —dijo— no fue detallada de manera adecuada, por lo que aún quedan temas pendientes por aclarar y discutir.