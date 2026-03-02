Rally del Día de la Familia reúne a decenas en Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la participación de decenas de familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal llevó a cabo el Rally del Día de la Familia en el fraccionamiento Santa Teresa, en coordinación con dependencias estatales y municipales.

Durante la jornada matutina, las familias participaron en diversas dinámicas y actividades organizadas a través de módulos instalados en el sector, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover la unión familiar.

Importancia del evento

La coordinadora de Desarrollo Familiar en el DIF Coahuila, Beatriz Jiménez, señaló que este tipo de eventos se realizan por iniciativa de la señora Liliana, destacando la importancia de mantener acciones enfocadas en el bienestar de las familias coahuilenses.

"Seguimos trabajando por las familias y, sobre todo, es una encomienda de la señora Liliana y del gobernador Manolo Jiménez, de seguir cuidando a las familias", expresó.

Compromiso del DIF Coahuila

Reiteró que el DIF Estatal mantiene su compromiso de impulsar programas y actividades que fortalezcan los lazos familiares y fomenten valores desde el hogar.