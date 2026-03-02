Policía municipal fallece en la estación Paredón de Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento de un elemento activo de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, cuyo cuerpo fue localizado al interior de la estación Paredón, en hechos que ya son investigados por autoridades estatales.

El deceso ocurrió dentro de las propias instalaciones de la comandancia. Fueron compañeros del oficial quienes detectaron la situación y notificaron de inmediato a las instancias correspondientes para activar los protocolos.

¿Cómo ocurrió el deceso del policía?

De manera preliminar se informó que el agente habría utilizado su arma de cargo en su contra; no obstante, será la Fiscalía General del Estado que determine con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho, una vez que concluya la integración de la carpeta de investigación.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal se presentó en el sitio para realizar el procesamiento de la escena, asegurar el arma involucrada y recabar indicios. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Detalles sobre la investigación

De forma extraoficial, surgieron versiones sobre un posible consumo de bebidas alcohólicas dentro de la comandancia en ciertos momentos; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridad alguna y, en su caso, formaría parte de las líneas que podrían analizarse durante la indagatoria.

El Gobierno Municipal indicó que mantiene coordinación con la Fiscalía para esclarecer plenamente lo sucedido y reiteró que se brindará respaldo y acompañamiento a la familia del elemento fallecido.