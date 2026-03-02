Operativo en Altos de Santa Teresa deja 32 detenidos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Un total de 32 personas fueron detenidas durante un operativo tipo barrido encabezado por elementos de la Policía Estatal, en coordinación con corporaciones municipales, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa

Las unidades ingresaron al fraccionamiento Altos de Santa Teresa, donde realizaron recorridos y revisiones que derivaron en las detenciones por diversos delitos. Las personas aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

Las autoridades informaron que las personas detenidas están a disposición de las autoridades correspondientes

Durante el despliegue también fue puesta a disposición del DIF Municipal una menor detectada en situación de riesgo, a fin de salvaguardar su integridad y dar trámite a su caso conforme a los protocolos establecidos.

La menor rescatada fue entregada al DIF Municipal para garantizar su integridad

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para reducir la incidencia delictiva y aumentar la vigilancia en las colonias del municipio. Indicaron además que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, se mantienen operativos permanentes para reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.