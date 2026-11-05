Aumentan atenciones por violencia familiar en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- El Centro de Empoderamiento registra un aumento en las atenciones a mujeres durante el cierre del año, periodo en el que suele presentarse un incremento de casos de violencia familiar.

Aumento de la Violencia Familiar

La coordinadora del organismo, Griselda Cortinas, señaló que han observado una mayor demanda de atención, principalmente por situaciones de violencia contra las mujeres.

Aunque no cuentan con una cifra precisa sobre el incremento de la violencia, la funcionaria indicó que esta tendencia se refleja en el número de mujeres que acuden en busca de apoyo.

Atención 24/7 para Mujeres

Cortinas destacó que el Centro de Empoderamiento brinda atención las 24 horas del día, con el propósito de ofrecer acompañamiento a las mujeres que lo necesitan.