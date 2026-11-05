Estudiantes de la Secundaria Técnica 67 exponen alebrijes en Frontera

Alrededor de 20 alebrijes elaborados por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 67, de la colonia Borja, fueron expuestos en la Presidencia Municipal de Frontera, como parte de las actividades culturales relacionadas con las celebraciones del Día de Muertos.

La exposición fue instalada en el edificio municipal, donde permanecerá durante dos días para que las familias fronterenses puedan conocer el trabajo artístico de los alumnos, quienes desarrollaron piezas con distintos diseños, colores y técnicas.

Jaime Quirino, director de Arte y Cultura de Frontera, reconoció la creatividad y el esfuerzo de los estudiantes, así como el trabajo de la maestra de arte y del director del plantel, quienes impulsaron esta actividad.

Explicó que fueron los propios alumnos quienes solicitaron que la Presidencia Municipal fuera el espacio para presentar sus creaciones, propuesta que recibió el respaldo de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

El funcionario destacó que las piezas llaman la atención por su variedad, pues aunque todas corresponden a alebrijes, cada una tiene características particulares en su diseño, colorido y elaboración.

También compartió parte de la historia de estas artesanías, cuyo origen se relaciona con el trabajo de artesanos mexicanos, particularmente de Oaxaca. De acuerdo con la tradición que relató, un artesano enfermó y durante sus sueños escuchaba la palabra «alebrije», inspiración que dio paso a la creación de estas figuras fantásticas.

Quirino señaló que la Administración municipal busca impulsar las expresiones artísticas entre niños y jóvenes, por lo que consideró importante abrir espacios públicos para que puedan mostrar sus habilidades y compartir sus trabajos con la comunidad.

Finalmente, invitó a la población a visitar la exposición y conocer las creaciones de los estudiantes de la Secundaria Técnica 67, quienes encontraron en la Presidencia Municipal un espacio para mostrar su talento.