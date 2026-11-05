Finanzas sanas en Frontera: Ayuntamiento asegura pago de aguinaldos

El Ayuntamiento de Frontera superó la meta de recaudación del impuesto predial establecida para el año pasado, por lo que la Administración municipal continuará con las acciones para incentivar el pago entre ciudadanos y empresas.

Acciones de la autoridad

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se han acercado habitantes de diferentes colonias interesados en regularizar sus propiedades, algunos de ellos con varios años de adeudo, quienes han encontrado facilidades para ponerse al corriente durante la actual Administración.

Explicó que actualmente se ofrece la posibilidad de cubrir únicamente los últimos cinco años de adeudo, sin recargos, mientras que los ejercicios anteriores no se cobran, como parte de los estímulos para fomentar la regularización.

Detalles confirmados

La edil destacó la importancia de mantener actualizado el pago del predial, ya que, además de contribuir a los ingresos municipales, permite a los propietarios contar con sus obligaciones fiscales en orden respecto a sus viviendas. Asimismo, señaló que las empresas también presentan un buen nivel de cumplimiento y que, de acuerdo con una revisión preliminar, solamente una proporción mínima mantiene pendientes sus contribuciones.

Por ello, indicó que solicitó a la titular del área correspondiente, Saida, elaborar una relación de las empresas que aún no han cubierto el impuesto, a fin de invitarlas a regularizar su situación.

Impacto en la comunidad

En otro tema, Pérez Cantú aseguró que el Municipio cuenta con finanzas sanas y mantiene una planeación presupuestal para cumplir con sus compromisos laborales de fin de año. Precisó que desde el inicio del ejercicio se realizaron previsiones económicas para cubrir el aguinaldo de los trabajadores municipales, cuyo pago se contempla en dos partes: una entregada en julio y la segunda prevista para diciembre.

La alcaldesa afirmó que la Administración trabaja en la integración de los recursos necesarios para cumplir con esta obligación, sin comprometer las finanzas municipales.