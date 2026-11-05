Impulsan prevención y reconocen a sobrevivientes en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- La campaña "Ponte Primero" presentó resultados positivos tras las actividades realizadas durante octubre, periodo en el que se promovió la prevención del cáncer de mama y se reconoció a mujeres que han superado la enfermedad.

Resultados de la campaña 'Ponte Primero'

La iniciativa reunió a representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), médicos de la ciudad, asociaciones y mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes trabajaron en conjunto para fomentar la prevención.

Como parte de las actividades, se entregaron reconocimientos a mujeres que enfrentaron y vencieron esta enfermedad.

Futuras iniciativas de prevención

Asimismo, se destacó que buscarán impulsar nuevas propuestas y acciones para continuar apoyando a las mujeres de Ciudad Acuña y fortalecer la cultura de la prevención.