Impulsan prevención y reconocen a sobrevivientes en Ciudad Acuña
La campaña "Ponte Primero" reunió a Canacintra, médicos y mujeres sobrevivientes para promover la prevención y reconocer a quienes superaron el cáncer de mama.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- La campaña "Ponte Primero" presentó resultados positivos tras las actividades realizadas durante octubre, periodo en el que se promovió la prevención del cáncer de mama y se reconoció a mujeres que han superado la enfermedad.
Resultados de la campaña 'Ponte Primero'
La iniciativa reunió a representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), médicos de la ciudad, asociaciones y mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes trabajaron en conjunto para fomentar la prevención.
Como parte de las actividades, se entregaron reconocimientos a mujeres que enfrentaron y vencieron esta enfermedad.
Futuras iniciativas de prevención
Asimismo, se destacó que buscarán impulsar nuevas propuestas y acciones para continuar apoyando a las mujeres de Ciudad Acuña y fortalecer la cultura de la prevención.