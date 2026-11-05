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Coahuila

Impulsan prevención y reconocen a sobrevivientes en Ciudad Acuña

La campaña "Ponte Primero" reunió a Canacintra, médicos y mujeres sobrevivientes para promover la prevención y reconocer a quienes superaron el cáncer de mama.

Por Ángel García - 05 noviembre, 2026 - 03:52 p.m.
Organizadores presentaron los resultados de la campaña "Ponte Primero", realizada durante octubre.
Organizadores presentaron los resultados de la campaña "Ponte Primero", realizada durante octubre.
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      CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- La campaña "Ponte Primero" presentó resultados positivos tras las actividades realizadas durante octubre, periodo en el que se promovió la prevención del cáncer de mama y se reconoció a mujeres que han superado la enfermedad.

      Resultados de la campaña 'Ponte Primero'

      La iniciativa reunió a representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), médicos de la ciudad, asociaciones y mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes trabajaron en conjunto para fomentar la prevención.

      Como parte de las actividades, se entregaron reconocimientos a mujeres que enfrentaron y vencieron esta enfermedad.

      Futuras iniciativas de prevención

      Asimismo, se destacó que buscarán impulsar nuevas propuestas y acciones para continuar apoyando a las mujeres de Ciudad Acuña y fortalecer la cultura de la prevención.

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