Félix Rodríguez defiende las cuotas escolares en Frontera: no deben ser obligatorias

Las cuotas escolares deben mantenerse como aportaciones voluntarias de los padres de familia y no convertirse en una condición para recibir documentos, participar en graduaciones o acceder a los servicios educativos, consideró Félix Alejandro Rodríguez Ramos, director de Educación de Frontera.

Ante el planteamiento de eliminar estos pagos, tema que se ha relacionado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que las aportaciones económicas son una forma de colaboración de las familias para atender las necesidades de las instituciones educativas.

Explicó que, además de las cuotas voluntarias, las escuelas pueden organizar actividades para obtener ingresos propios, recursos que se destinan a mejorar las condiciones de los planteles. Entre las necesidades que pueden atenderse mencionó trabajos de limpieza, reparación de columpios y juegos infantiles, retiro de materiales como varillas, bloques y piedras, así como mejoras en los salones de clases para ofrecer espacios seguros a los estudiantes.

Rodríguez Ramos consideró que cada padre de familia debe valorar de qué manera puede colaborar con la escuela, ya sea mediante una aportación económica o participando en actividades de apoyo. Incluso, señaló que en algunos planteles los recursos permiten contratar a personas para realizar labores de limpieza, entre ellas padres de familia que no tienen empleo y pueden ofrecer sus servicios a cambio de una remuneración.

Sin embargo, reconoció que las aportaciones no deben convertirse en una obligación ni utilizarse para condicionar derechos de los estudiantes. Al respecto, indicó que ningún plantel debe negar la entrega de calificaciones o certificados por falta de pago, ni impedir que los alumnos participen en sus graduaciones por no cubrir una cuota.

Agregó que, en Coahuila, los certificados escolares pueden consultarse e imprimirse en línea a través de la página de la Secretaría de Educación Pública. Explicó que los documentos de quienes egresaron a partir del año 2000 se encuentran en el sistema y pueden descargarse nuevamente con validez oficial.

Finalmente, el director de Educación recomendó que las actividades y gestiones para obtener recursos se realicen conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, particularmente en lo relacionado con la gestión escolar y la atención de las necesidades de cada plantel.