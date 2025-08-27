Aumentan incendios en viviendas por sobrecarga eléctrica en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– El número de incendios en viviendas ha aumentado notablemente en las últimas semanas, alcanzando hasta un caso diario, cuando anteriormente se reportaban entre dos y tres por semana, advirtieron autoridades locales.

Carlos Flores Diego, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que este incremento está relacionado principalmente con la sobrecarga en las instalaciones eléctricas de los hogares, muchas de las cuales no están preparadas para el alto consumo energético actual.

"El uso de aparatos como los minisplits ha incrementado considerablemente, pero muchas veces se conectan todos a la misma caja de ´breakers´, lo que genera una saturación peligrosa", detalló.

El funcionario señaló que muchas familias siguen agregando dispositivos eléctricos sin redistribuir la carga, lo que provoca cortocircuitos y puede derivar en incendios.

"Siempre hacemos la invitación para que estén preparados y no sobrecarguen los conectores; ahí es donde inician muchos de los siniestros", puntualizó.

Protección Civil busca generar conciencia entre la población para prevenir emergencias, especialmente durante los meses de mayor consumo energético.