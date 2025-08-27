Sequía golpea con fuerza al sector ganadero en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– La sequía sigue afectando gravemente al sector ganadero de la región, donde, a pesar de algunas lluvias anunciadas recientemente, los beneficios para el campo han sido prácticamente inexistentes.

Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Asociación de Ganaderos de Acuña, advirtió que los agostaderos se encuentran en una situación crítica debido a la falta de agua, lo que complica la alimentación y el cuidado del ganado.

"Aunque se han anunciado lluvias en los pronósticos, simplemente no han llegado. La situación en el campo no muestra mejoría", lamentó.

El dirigente del sector ganadero expresó que la única esperanza es que las precipitaciones lleguen antes del inicio de la temporada invernal, ya que, de lo contrario, las condiciones podrían deteriorarse aún más.

"Existe preocupación para todo el sector ganadero, y lo único que nos puede ayudar son lluvias... ojalá lleguen a tiempo", puntualizó.

Hasta ahora, los ranchos permanecen secos y sin señales de recuperación, lo que mantiene en incertidumbre a los productores locales.