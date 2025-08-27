Llega "Mejora Coahuila" a maquiladoras de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– El programa estatal Mejora Coahuila ampliará su cobertura al interior de las empresas maquiladoras, con el fin de beneficiar directamente a un mayor número de trabajadores sin que tengan que salir de sus centros laborales.

Gabriel Elizondo, coordinador del programa en la entidad, explicó que esta nueva estrategia busca facilitar el acceso a los apoyos durante la jornada laboral, acercándolos a donde se concentra gran parte de la población trabajadora.

"Hemos trabajado en colonias, escuelas y otros sectores, pero ahora queremos estar también en las maquilas", afirmó Elizondo.

El funcionario resaltó que el propósito principal del programa es mejorar el poder adquisitivo de las familias, ofreciéndoles productos a bajo costo y servicios diversos. Además, subrayó la intención de extender estos beneficios a la mayor parte posible del municipio.

"Siempre estamos buscando cómo echarle la mano a la gente, cómo ayudarles para que les rinda más. Por eso seguimos innovando con Mejora", puntualizó.

Con esta expansión, se prevé un aumento significativo en el número de beneficiarios en Ciudad Acuña.