Habitantes de distintos sectores de Ciudad Acuña han reportado nuevos casos de robo, incluso en colonias donde anteriormente no se registraban estos hechos.

Aumento de robos en Ciudad Acuña

Entre las zonas señaladas se encuentran Altos de Santa Teresa y Paseo del Sol, donde vecinos han solicitado mayor presencia de los elementos de seguridad.

De acuerdo con los reportes, los robos se han presentado a distintas horas del día, situación que mantiene preocupados a los habitantes.

Llamado a la seguridad

Ante esta situación, se hizo un llamado a las corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en las colonias afectadas.