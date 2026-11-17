Ciudad Acuña, Coahuila.- La temperatura descendió hasta los 11 grados centígrados en Ciudad Acuña debido a la presencia del sexto frente frío en la región, mientras que se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal durante el fin de semana.

Prevención ante el descenso de temperaturas

El encargado del área del clima en Protección Civil, Jesús Antonio Dávila, informó que se espera la llegada del séptimo frente frío, por lo que continuarán los cambios en las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, hizo un llamado a la población a tomar precauciones y protegerse de las variaciones de temperatura, debido a que pueden propiciar enfermedades.

Pronóstico de precipitaciones

Asimismo, señaló que se mantienen algunas probabilidades de precipitación, lo que podría generar nuevos cambios en las condiciones del clima durante los próximos días.