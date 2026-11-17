SALTILLO, COAH.- Con una inversión de 775 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila reforzará el equipamiento de las corporaciones de seguridad estatales y municipales, mediante la adquisición y entrega de patrullas, uniformes, equipo táctico y cámaras de videovigilancia, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario adelantó que la tarde de este martes se llevará a cabo una entrega de unidades y herramientas policiales que calificó como histórica, al señalar que desde hace varios años no se realizaba una distribución de patrullas de tal magnitud.

Estrategia Integral de Seguridad

Explicó que el programa de equipamiento alcanzará a las corporaciones estatales, la Fiscalía General del Estado y prácticamente la totalidad de los municipios de Coahuila, con el propósito de mejorar su capacidad operativa.

Precisó que esta inversión forma parte de una estrategia integral de seguridad que durante el año también ha incluido la construcción de cuarteles, la instalación de arcos de vigilancia y el mejoramiento de salarios y prestaciones para los elementos policiales.

Coordinación Intergubernamental

En otro tema, al referirse al asesinato de una familia originaria de Ramos Arizpe en el municipio de Galeana, Nuevo León, Jiménez Salinas aseguró que existe comunicación constante con los gobiernos de entidades vecinas, principalmente Nuevo León y Zacatecas, para atender situaciones que puedan comprometer la seguridad en las zonas limítrofes.

Señaló que, ante acontecimientos de esta naturaleza, las autoridades ponen en marcha los protocolos de atención y mantienen el intercambio de información y la colaboración entre las distintas corporaciones, además de reforzar la vigilancia en las regiones fronterizas.

Sobre la atención a los familiares de las víctimas, indicó que las instituciones mantienen el acompañamiento y la coordinación correspondiente tras los hechos ocurridos en Nuevo León.

El gobernador reiteró que la seguridad continuará como uno de los ejes prioritarios de su administración y sostuvo que los resultados dependen de la participación conjunta de las autoridades, la sociedad civil y el sector empresarial.

En este último rubro, destacó la contribución del fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas, cuyos recursos también se destinan al fortalecimiento de las instituciones y las capacidades de seguridad en Coahuila.