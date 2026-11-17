CABEZA: Proyecta Coahuila: más inversiones en 2027

Proyectos industriales y tecnológicos en Coahuila

Coahuila apuesta por fortalecer su crecimiento económico durante 2027 con nuevos proyectos industriales, tecnológicos y energéticos, luego de concretar más de 220 inversiones en lo que va de la actual administración estatal, informó Luis Olivares, secretario de Economía.

El funcionario anticipó que el próximo año podría alcanzar o incluso rebasar los resultados de 2025, periodo en el que se captaron alrededor de 90 inversiones, impulsadas por la diversificación industrial y mejores condiciones para atraer capital extranjero y nacional.

Señaló que todavía existen proyectos pendientes de anunciar en las regiones Centro, Laguna y Sureste, además de nuevas inauguraciones previstas antes de que concluya el presente año, lo que permitirá mantener la actividad económica y la generación de empleos.

Entre los sectores que han mostrado interés en instalarse en Coahuila mencionó a empresas dedicadas al desarrollo de centros de datos y sistemas de enfriamiento industrial, conocidas como "chillers". Explicó que algunas compañías analizan establecer instalaciones de mayor dimensión, mediante complejos industriales y campus tecnológicos, en lugar de limitarse a construir una sola nave industrial.

Iniciativas en el sector energético

En materia energética, Olivares indicó que el Gobierno estatal mantiene acercamientos con empresas interesadas en desarrollar proyectos relacionados con la extracción de recursos, para ofrecerles condiciones de certidumbre, particularmente en lo referente a la disponibilidad de agua y los requerimientos necesarios para comenzar operaciones.

Añadió que también se han impulsado acuerdos de colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), con la intención de que las iniciativas vinculadas con este sector puedan avanzar y concretarse durante los primeros meses de 2027.

El secretario reconoció que algunos proyectos todavía se encuentran en proceso y no cuentan con acuerdos definitivos; sin embargo, manifestó confianza en que enero y febrero sean meses importantes para presentar nuevas inversiones en la entidad.

Consideró que la llegada de estos capitales contribuirá a ampliar la presencia de distintos sectores productivos y a consolidar la diversificación económica de Coahuila, además de fortalecer su competitividad en el escenario internacional.