CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 243 jóvenes obtuvieron bola blanca durante el tradicional sorteo del Servicio Militar Nacional, en el que participaron 245 conscriptos de la clase 2008 y remisos que realizaron el trámite de la media cartilla.

Resultados del Sorteo

La jefa de la Junta de Reclutamiento, Yesenia Barraza, señaló que durante este proceso se observó interés por parte de los jóvenes.

Detalló que 243 participantes sacaron bola blanca, mientras que dos obtuvieron bola negra.

Próximos Pasos para los Conscriptos

Indicó que la siguiente etapa del proceso se realizará directamente con la DÉCIMA COMPAÑÍA, al iniciar el año.

Los jóvenes que obtuvieron bola blanca comenzarán oficialmente sus actividades en febrero de 2027.