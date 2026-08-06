Aumentan las denuncias por mascotas atropelladas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Ciudadanos continúan denunciando casos de mascotas atropelladas que quedan sin vida en distintas vialidades de Ciudad Acuña, una problemática que, de acuerdo con los reportes, ha ido en aumento.

Aumento de mascotas atropelladas en Ciudad Acuña

Según la información proporcionada, algunos conductores circulan a exceso de velocidad y no ceden el paso a los animales, lo que deriva en atropellamientos.

Asimismo, se señaló que, en varios casos, los cuerpos de las mascotas permanecen a un costado de las vialidades durante varias horas, generando molestias y problemas sanitarios para quienes transitan por la zona.

Problemas sanitarios Ciudad Acuña

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad para prevenir nuevos incidentes.

También exhortaron a los propietarios de mascotas a mantener a sus animales dentro de sus hogares o bajo supervisión, ya que permitir que deambulen por la vía pública incrementa el riesgo de que sean atropellados.