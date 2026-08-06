Inició entrega de beca federal para estudiantes de primaria en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Inició la entrega de los pagos correspondientes a la beca federal para estudiantes de primaria, como parte de los apoyos destinados a las familias de cara al próximo regreso a clases.

Recientemente también fueron entregadas nuevas tarjetas a alumnos de educación primaria, las cuales podrán utilizar para recibir el depósito del apoyo y realizar la compra de útiles escolares.

La entrega de becas federales en Ciudad Acuña se realiza hasta el 14 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada, la dispersión de los recursos se mantendrá hasta el próximo 14 de agosto.

Los beneficiarios pueden retirar el apoyo en efectivo en el Banco del Bienestar.

Los beneficiarios podrán retirar el apoyo en efectivo a través del Banco del Bienestar o de alguna institución bancaria de la ciudad, según las opciones disponibles para cada tarjeta.

Este apoyo es crucial para las familias en el inicio del ciclo escolar.

Estos apoyos federales representan un respaldo para las familias y el sector educativo, especialmente durante el periodo previo al inicio del nuevo ciclo escolar.