Aumenta la demanda de flor de Nochebuena en Ciudad Acuña ante llegada de la temporada decembrina

Ciudad Acuña, Coah.– Con la llegada de la temporada decembrina, la venta de la tradicional flor de Nochebuena comenzó a incrementarse en los diferentes viveros y florerías de la ciudad.

¿Cómo ha crecido la demanda de Nochebuena en Ciudad Acuña?

José Elizondo, propietario de una florería local, señaló que la planta es cada vez más solicitada, principalmente para decoraciones navideñas en hogares y negocios. Explicó que la Nochebuena suele utilizarse en la elaboración de coronas y en la ambientación de espacios para Navidad y Año Nuevo.

Detalles sobre la venta de flor de Nochebuena en la ciudad

A diferencia de años anteriores, los comerciantes han registrado un mayor movimiento y un aumento en la adquisición de esta flor, impulsado por familias que buscan preparar con anticipación sus arreglos festivos.