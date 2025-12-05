Familia de Alex busca donativos para cubrir gastos médicos en Monclova

A través de plataformas digitales, se ha iniciado una cadena de apoyo para un joven de nombre Alex, originario de Cuatro Ciénegas, quien resultó gravemente lesionado tras sufrir un accidente en la ciudad de Monclova y requiere ser sometido a una intervención quirúrgica de carácter urgente.

La solicitud de ayuda fue difundida por familiares y personas cercanas al joven, quienes señalaron que los gastos médicos superan sus posibilidades económicas, por lo que recurrieron a la solidaridad de la ciudadanía para reunir los recursos necesarios que permitan cubrir la operación y la atención hospitalaria.

En el mensaje compartido por Mar Treviño, se destaca la calidad humana de Alex y se realiza un llamado a donar cualquier cantidad que esté al alcance de las personas, reiterando que incluso las aportaciones pequeñas pueden marcar la diferencia para salvar su vida.

Para quienes deseen apoyar, se dio a conocer una cuenta bancaria a nombre de Yazmín Alejandra M., número 4152314228656909, de la institución BBVA, habilitada exclusivamente para recibir donativos destinados a solventar los gastos médicos derivados del accidente.

La convocatoria continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han replicado el llamado, esperando que el respaldo de la comunidad permita reunir el monto necesario en el menor tiempo posible para concretar la cirugía que el joven necesita.