Inicia el Gran Banquetazo Comercial en Sabinas con grandes expectativas

Con la expectativa de superar los 25 millones de pesos en ventas, este sábado dio inicio la edición número 24 del Gran Banquetazo Comercial, evento que se ha consolidado como una de las tradiciones más importantes de la región carbonífera. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas, Guillermo Lazarin Soto, expresó su beneplácito por la apertura de esta jornada que reúne a comerciantes y familias en un ambiente de fiesta económica y social.

Más de 150 comerciantes participan en el Banquetazo

En su mensaje inaugural, Lazarin Soto destacó que este 2025 se alcanzó una cifra histórica de participación, con más de 150 comerciantes que se sumaron a las ofertas y promociones del Banquetazo. Esta cifra, dijo, refleja el compromiso del sector empresarial local por fortalecer la economía y brindar oportunidades atractivas a los consumidores.

El dirigente empresarial subrayó que el Banquetazo no solo representa un espacio de ventas, sino también un punto de encuentro para la comunidad, donde se fomenta la convivencia y se impulsa el comercio formal. "Este evento es ya parte de la identidad de Sabinas y de la región carbonífera", afirmó, al reconocer el esfuerzo de los organizadores y la confianza de los clientes.

Descuentos y rifas para los asistentes al evento

Durante toda la jornada, las familias asistentes podrán acceder a descuentos especiales en una amplia variedad de productos, además de participar en dinámicas que incluyen la entrega de boletos para la rifa de un vehículo último modelo. Esta actividad, señaló Lazarin Soto, busca premiar la lealtad de los consumidores y dar un valor agregado a su experiencia de compra.

Finalmente, el presidente de la Canaco agradeció a las familias de Sabinas y municipios vecinos por acudir al Gran Banquetazo Comercial, reiterando que el éxito del evento depende de la participación ciudadana. Con entusiasmo, aseguró que la edición 2025 marcará un precedente en ventas y organización, fortaleciendo la confianza en el comercio local y reafirmando la importancia de esta tradición para la región.