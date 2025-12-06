Motociclista resulta lesionado tras choque en el libramiento José de las Fuentes

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un motociclista identificado como Manuel, de 42 años, resultó lesionado de manera leve luego de que su motocicleta Italika 150 Z, modelo 2025 y color negro, fue impactada por una camioneta en el libramiento José de las Fuentes, en el cruce con Guillermo Prieto.

Detalles del accidente en Ciudad Acuña

Según el reporte, Manuel no respetó los señalamientos viales y se atravesó al paso de una camioneta Dodge RAM 1500, modelo 2003 y color azul, conducida por José, de 53 años. Tras el choque, elementos de seguridad y rescate acudieron al lugar para valorar a los involucrados, descartando lesiones de gravedad en ambos conductores.

Acciones de los servicios de emergencia tras el choque

Las autoridades ordenaron el retiro de las unidades con el fin de liberar el tránsito en la zona y proceder con el deslinde de responsabilidades.