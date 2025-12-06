Regresan los desfiles navideños a los Cinco Manantiales

Nava, Coah.— Diversos municipios de la región de los Cinco Manantiales se preparan para celebrar los tradicionales desfiles navideños, una festividad que busca reunir a familias, comunidades escolares y ciudadanos en general para disfrutar del ambiente decembrino con música, carrozas, luces y un espíritu de unión.

¿Qué municipios participarán en los desfiles navideños?

Se espera que los desfiles recorran las principales calles de municipios como Morelos —donde ya se han realizado desfiles navideños en años recientes—, así como otros de la región, con la intención de revivir una tradición de alegría, convivencia y participación comunitaria.

Detalles sobre la celebración de desfiles en la región

Habitantes de la zona expresan entusiasmo ante la idea de volver a encontrarse en las plazas y avenidas principales, señalando que estos eventos fomentan la unión vecinal y ofrecen un espacio de recreación para grandes y pequeños en esta temporada de festividades.