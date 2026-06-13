Docentes reciben aumento salarial del 9%; avance acumulado alcanza el 7%

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Los docentes recibieron un aumento salarial del 9 por ciento, informó José Cristino Mendoza, representante de la Sección 5 del magisterio en Acuña.

Explicó que el incremento se aplica de manera gradual a lo largo del año mediante distintas fases, por lo que hasta el momento se ha reflejado un aumento acumulado del 7 por ciento en las percepciones de los trabajadores de la educación.

¿Cómo se aplicará el aumento salarial?

Mendoza señaló que cada año el gremio magisterial realiza gestiones para obtener mejoras salariales en beneficio de sus agremiados, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales del sector educativo.

Asimismo, destacó que este incremento representa un reconocimiento al trabajo que desempeñan los docentes y el personal que participa en las distintas áreas del ámbito educativo.

Impacto del aumento en el magisterio

El representante sindical subrayó que las mejoras salariales forman parte de las demandas permanentes del magisterio, al considerar que contribuyen a dignificar la profesión y a incentivar el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró que el sindicato continuará impulsando acciones y gestiones encaminadas a mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de la educación.