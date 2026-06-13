Continúan trabajos de mantenimiento en plazas públicas de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Con el compromiso de mantener espacios públicos dignos, seguros y en óptimas condiciones para las familias del municipio, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa realizando labores de mantenimiento en distintas áreas recreativas a través de la Dirección de Ecología Municipal.

Acciones de la autoridad

En esta ocasión, las cuadrillas de trabajo llevaron a cabo acciones de desmonte de maleza, limpieza general y aplicación de pintura en la Plaza Fundadores y en la plaza de la colonia El Sol, con el propósito de mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios más agradables para la convivencia de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de rehabilitación y conservación de áreas públicas impulsado por la actual administración municipal, cuyo objetivo es fortalecer los espacios de encuentro, recreación y esparcimiento para la ciudadanía.

Mejora imagen urbana en Múzquiz

Autoridades municipales señalaron que el mantenimiento constante de parques y plazas contribuye no solo a mejorar el entorno urbano, sino también a fomentar la convivencia familiar y el sentido de pertenencia entre los habitantes.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de los espacios comunitarios, contribuyendo al bienestar y a una mejor calidad de vida para las familias muzquenses.