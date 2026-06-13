Moviliza incendio forestal a cuerpos de emergencia en el ejido Nogalitos de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio forestal de grandes proporciones se registró durante la mañana de este sábado en el ejido Nogalitos, específicamente en el rancho Arroyo Hondo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó al Centro de Emergencias solicitando apoyo inmediato, ya que las condiciones de sequedad del terreno favorecían el rápido avance de las llamas, por lo que se requirió la intervención urgente de Bomberos para evitar mayores afectaciones.

Los elementos de Bomberos y Protección Civil se concentraron en el cruce de las calles Samuel Riojas y Benito Riojas para coordinar las acciones de combate al fuego, contando además con el apoyo de personal del rancho afectado.

Los brigadistas municipales fueron desplegados de manera inmediata tras el llamado de auxilio, logrando atender la contingencia. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

Acciones de la autoridad

Cabe señalar que la sequía prolongada y las altas temperaturas que prevalecen en la Región Carbonífera han elevado considerablemente el riesgo de incendios forestales durante este mes de junio.

Ante esta situación, habitantes del ejido Nogalitos manifestaron su preocupación, ya que un cambio en la dirección del viento durante futuros siniestros podría provocar que el fuego alcance otros predios rurales cercanos.