Presentan examen de admisión cerca de 700 aspirantes al CBTIS 54 de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Cerca de 700 alumnos provenientes de distintas escuelas secundarias presentaron el examen de admisión para ingresar al CBTIS 54, como parte del proceso de selección para el próximo ciclo escolar de educación media superior.

La directora del plantel, Marta Julieta Rodríguez, informó que la institución se encuentra preparada para recibir a los nuevos estudiantes que se integrarán a la comunidad educativa una vez concluido el proceso de evaluación.

El examen de admisión se lleva a cabo en la etapa final del ciclo escolar actual.

La aplicación de los exámenes se realiza en la etapa final del actual ciclo escolar de secundaria, periodo en el que los jóvenes también definen su continuidad académica y las opciones educativas que cursarán en el nivel medio superior.

Marta Julieta Rodríguez destaca la importancia del proceso de selección para nuevos estudiantes.

La directiva destacó la importancia de este proceso, ya que permite seleccionar a los aspirantes que formarán parte de la próxima generación del plantel, uno de los más demandados de la región.

Otras instituciones educativas también realizan sus procesos de admisión en la región.

De igual forma, otras instituciones de educación media superior llevan a cabo sus respectivos procesos de admisión, con el objetivo de integrar a nuevos alumnos para el siguiente periodo escolar.

Con estas evaluaciones, miles de estudiantes en la región avanzan en una de las etapas más importantes de su formación académica, al prepararse para iniciar una nueva etapa educativa.