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Coahuila

Sobrina lo agrede de un botellazo y termina herido en riña familiar en Palaú

La víctima ingresó inconsciente al IMSS luego de sufrir una lesión en la cabeza; autoridades ya abrieron una carpeta de investigación.

Por Teresa Muñoz - 13 junio, 2026 - 02:34 p.m.
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      VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre ingresó inconsciente a la sala de urgencias de la Clínica 27 del IMSS en Palaú, luego de resultar lesionado durante una presunta riña ocurrida en el barrio Tiro Tres.

      El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al lugar como primeros respondientes tras recibir el reporte.

      El lesionado fue identificado como Durán N, de 48 años de edad, conocido con el apodo de "El Jive", quien fue localizado sobre el cruce de las calles Arteaga y Roberto Flores, a un costado de los campos de béisbol. Paramédicos le brindaron atención inmediata antes de trasladarlo al hospital.

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      Detalles confirmados

      De acuerdo con la versión proporcionada por la propia víctima, una vez que recuperó la conciencia, la agresión habría sido cometida por una familiar durante una disputa, quien presuntamente le lanzó una botella que impactó en su cabeza.

      El hombre permanece bajo observación médica debido a la lesión sufrida, mientras se evalúa su evolución clínica.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades confirmaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

      El caso generó inquietud entre habitantes de la comunidad al estar relacionado con un posible conflicto familiar, situación que pone de manifiesto la importancia de prevenir y atender oportunamente los episodios de violencia dentro del entorno doméstico.

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