Se atraviesa auto y choca con camión en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un accidente vial entre un automóvil y un camión dejó únicamente daños materiales en el cruce de las calles Benjamín Canales y Sur Poniente, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando un Nissan Sentra modelo 2009, color negro, conducido por Zenalda Sánchez Benítez, de 42 años, se atravesó en el trayecto de un Thomas Built Buses modelo 2008, color blanco.

La segunda unidad era conducida por Rodrigo Ríos Pérez, de 45 años.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para atender el reporte y tomar conocimiento de los hechos. El accidente dejó daños materiales en los vehículos involucrados, sin que se informaran otras afectaciones.