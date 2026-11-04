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Coahuila

Fortalecen alumnas de Enfermería su formación con unidad de Anatomía y Fisiología en Nava

Estudiantes de Misiones Culturales inician una nueva etapa de aprendizaje sobre el cuerpo humano.

Por Alberto Ibarra - 04 noviembre, 2026 - 12:13 p.m.
Alumnas del grupo de Enfermería de Misiones Culturales continúan su preparación académica en Nava.
Alumnas del grupo de Enfermería de Misiones Culturales continúan su preparación académica en Nava.
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      NAVA, Coahuila - Alumnas del grupo de Enfermería de la Supervisión de Misiones Culturales Norte/Carbonífera iniciaron la unidad de Anatomía y Fisiología, como parte de su proceso de formación y capacitación en el área de la salud.

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      Importancia de la Anatomía y Fisiología en la Enfermería

      Durante esta etapa, las estudiantes adquirirán conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, contenidos fundamentales para desarrollar habilidades que les permitan brindar atención y cuidados de calidad.

      Con este aprendizaje, las participantes avanzan en su preparación para desempeñarse en el ámbito de la salud, mediante una capacitación que busca fortalecer sus conocimientos y fomentar el servicio a la comunidad.

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