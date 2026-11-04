Fortalecen alumnas de Enfermería su formación con unidad de Anatomía y Fisiología en Nava

NAVA, Coahuila - Alumnas del grupo de Enfermería de la Supervisión de Misiones Culturales Norte/Carbonífera iniciaron la unidad de Anatomía y Fisiología, como parte de su proceso de formación y capacitación en el área de la salud.

Importancia de la Anatomía y Fisiología en la Enfermería

Durante esta etapa, las estudiantes adquirirán conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, contenidos fundamentales para desarrollar habilidades que les permitan brindar atención y cuidados de calidad.

Con este aprendizaje, las participantes avanzan en su preparación para desempeñarse en el ámbito de la salud, mediante una capacitación que busca fortalecer sus conocimientos y fomentar el servicio a la comunidad.