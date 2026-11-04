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Coahuila

Mujeres participan en taller de elaboración de donas

Las participantes aprendieron técnicas de repostería y compartieron una experiencia de aprendizaje.

Por Alberto Ibarra - 04 noviembre, 2026 - 12:16 p.m.
Mujeres participaron en un taller de elaboración de donas realizado en las instalaciones del DIF Municipal de Nava.
Mujeres participaron en un taller de elaboración de donas realizado en las instalaciones del DIF Municipal de Nava.
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      Mujeres participaron en un taller de elaboración de donas realizado en las instalaciones del DIF Municipal, donde aprendieron y pusieron en práctica técnicas básicas de preparación de este popular postre.

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      Durante la actividad, las asistentes trabajaron en la elaboración de las donas y compartieron una experiencia de aprendizaje que les permitió desarrollar habilidades relacionadas con la repostería.

      Además de fomentar la convivencia, este tipo de capacitación representa una oportunidad para adquirir conocimientos que pueden aprovecharse en el hogar o convertirse en una alternativa para emprender y generar ingresos adicionales.

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