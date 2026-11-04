Padre entrega a su hijo tras daños a obra de concreto hidráulico en Nava

NAVA, Coahuila - Un padre de familia presentó a su hijo ante las autoridades luego de relacionarlo con los daños ocasionados a una obra de concreto hidráulico sobre la calle Galeana, al sur de Nava.

Reconocimiento de la Participación del Joven

De acuerdo con la información difundida, el hombre reconoció el apodo de su hijo en publicaciones relacionadas con los actos vandálicos y, al cuestionarlo sobre lo ocurrido, el joven habría admitido su participación en los daños a la vialidad.

Ante esta situación, el padre manifestó su disposición de responder junto con su hijo por las consecuencias, incluyendo las posibles sanciones y el costo de las reparaciones correspondientes.

Consecuencias de los Actos Vandálicos

El caso generó atención luego de que se ofreciera una recompensa de mil pesos por información que permitiera identificar a los responsables. Lo ocurrido también reavivó el llamado a cuidar la infraestructura pública, pues los daños a este tipo de obras pueden traducirse en gastos adicionales que terminan afectando a toda la comunidad.