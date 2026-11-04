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Coahuila

Oficializan Cargill y Afirme interés en consorcio para adquirir AHMSA y MINOSA

Cargill Financial y Banca Afirme informaron a la Jueza Ruth Huerta sobre la viabilidad de formar un consorcio para adquirir AHMSA y MINOSA.

Por Diana Ortiz - 04 noviembre, 2026 - 12:39 p.m.
Instalaciones de Altos Hornos de México en la Región Centro de Coahuila.
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      La posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) y MINOSA vuelvan a la actividad comienza a tomar forma, luego de que la dupla integrada por Cargill Financial y Banca Afirme informaron a la Jueza Concursal Ruth Huerta que sí consideran viable la conformación de un consorcio para adquirirlas, creando un escenario que reaviva las expectativas.

      Análisis de viabilidad para la reactivación

      En el primero de seis informes presentados al Juzgado, reportaron que realizan un análisis financiero, jurídico, contable, fiscal y de cuestiones críticas, tales como el capital necesario para la reactivación, planes de recontratación de personal, proveedores esenciales y permisos ante autoridades federales, estatales y municipales.

      Aspectos regulatorios y corporativos

      Asimismo, destacaron que, a partir de los entendimientos alcanzados entre Cargill y Afirme, con el respaldo de sus respectivos equipos y asesores, han comenzado a atender los distintos aspectos que involucra la posible operación, entre ellos los de carácter regulatorio y corporativo, así como los relacionados con la eventual reactivación de la unidad productiva.

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