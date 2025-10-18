Reportan casos de COVID en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Aunque aún se registran casos positivos de COVID-19 en la ciudad, las autoridades de salud aseguraron que no representan un riesgo significativo para la población, gracias a la alta cobertura de vacunación alcanzada en años anteriores.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que actualmente se reportan entre 3 y 5 contagios por semana, aunque aclaró que las cifras varían y corresponden a casos aislados, sin comprometer a ningún sector en específico.

"Hoy afortunadamente son muchas las personas que cuentan con la vacuna, que se la aplicaron en su momento, y aunque hoy no tenemos la vacuna, sabemos que en cuanto esté disponible la estaremos ofertando", declaró Cantú.

A pesar del bajo riesgo, las autoridades recomiendan mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos y evitar el saludo de beso en lugares concurridos.

Cantú reiteró que, gracias al avance de la vacunación en años pasados, el COVID-19 ha dejado de representar una amenaza de salud pública en la región.