Menor provoca choque en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una menor de edad fue responsable de un accidente vial ocurrido en la colonia 11 de Octubre, luego de no respetar el paso de otro vehículo, según informaron las autoridades.

El percance sucedió en el cruce de las calles H. Colegio Militar y Juárez, donde un Ford Focus modelo 2016, color blanco, conducido por Lucía, de 17 años, se atravesó en la trayectoria de una camioneta Chevrolet Tornado, también blanca, manejada por Sergio, de 32 años.

El conductor no logró evitar el impacto, por lo que ambos vehículos resultaron con daños.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados, pero no se reportaron personas lesionadas, por lo que el hecho quedó en daños materiales.