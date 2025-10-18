Accidente vial involucra a tres vehículos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Un aparatoso accidente vial que involucró a tres vehículos se registró sobre la carretera Presa de la Amistad, a la altura del cruce con la calle Raúl R. González, en la colonia Infonavit. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas.
El percance fue provocado por un Dodge Caliber modelo 2007, color guindo, conducido por Yoselin, de 22 años, quien impactó una motocicleta Yamaha SR250 modelo 2018, negra, que era manejada por Jorge, un menor de 16 años.
El choque alcanzó también a una camioneta Dodge Journey modelo 2012, blanca, que era conducida por Eloy, de 53 años, resultando con daños materiales.
Las autoridades confirmaron que, pese a lo aparatoso del incidente, no hubo heridos, por lo que el hecho fue clasificado únicamente como un choque con daños materiales.