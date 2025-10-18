Catean dos viviendas en Ciudad Acuña por presunta presencia de narcóticos

Ciudad Acuña.– Dos viviendas fueron cateadas de manera simultánea durante la madrugada del sábado en Ciudad Acuña, como parte de un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la acción tuvo como objetivo la localización de narcóticos. Los inmuebles intervenidos se encuentran en distintos puntos de la ciudad: el primero en la calle Saúco 312, en la colonia Cedros, una de las zonas más apartadas; el segundo en la calle Moctezuma 1935, en la colonia Benito Juárez.

Ambas propiedades pertenecían al mismo dueño, motivo por el cual las autoridades decidieron llevar a cabo los cateos de manera simultánea, pese a la considerable distancia entre una y otra ubicación.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha reportado la detención de personas ni se ha dado información oficial sobre las sustancias o evidencias que hayan sido aseguradas durante los operativos.