Niños con condiciones especiales disfrutan Cuenta Cuentos inclusivo en Nava

NAVA, COAH. – Con risas, imaginación y aprendizaje, se llevó a cabo un Cuenta Cuentos y taller de lectura dirigido especialmente a niños con condiciones especiales, en una jornada organizada por las Bibliotecas Públicas Municipales.

La actividad fue impartida por Laura Saldívar y Martha Rangel, encargadas de las bibliotecas, quienes guiaron a los pequeños en dinámicas diseñadas para estimular su creatividad y fomentar el gusto por la lectura.

Durante la sesión, los niños participaron activamente en cada una de las actividades, disfrutando de historias llenas de fantasía, acompañados por personas cercanas que los motivaron y apoyaron en todo momento.

Eventos como este buscan promover la inclusión y fortalecer espacios de aprendizaje y recreación, donde todos los niños del municipio puedan desarrollarse, divertirse y sentirse valorados como parte de su comunidad.