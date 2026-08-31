Entregan mochilas a estudiantes de Nava para apoyar a las familias

NAVA, COAH.– Niñas y niños de distintos sectores de Nava recibieron mochilas previo al inicio del nuevo ciclo escolar, como parte de una jornada de apoyo que busca contribuir a la economía de las familias.

La entrega se realizó directamente en diferentes puntos del municipio y estuvo a cargo de Maricarmen de León Medellín, quien hizo llegar los apoyos a las familias beneficiadas.

Para madres y padres de familia, recibir una mochila representa un ahorro importante ante los gastos que cada año implica el regreso a clases, entre útiles escolares, uniformes, calzado y otros materiales necesarios.

La entrega de mochilas se realizó en varios puntos de Nava, beneficiando a numerosas familias.

Este tipo de acciones ha sido bien recibido por las familias, especialmente durante una temporada en la que los gastos escolares pueden representar una carga importante para los hogares.

Recibir una mochila representa un ahorro significativo para los padres en gastos escolares.

La entrega se suma a otras iniciativas realizadas durante las últimas semanas para apoyar a niñas, niños y jóvenes de Nava en su regreso a las aulas.

Esta acción se suma a otras iniciativas para apoyar a los estudiantes en su regreso a clases.