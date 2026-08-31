Regresan 34 mil alumnos a clases en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– El ciclo escolar 2026-2027 inició en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con el regreso a clases de 34 mil alumnos de la región.

Apoyos escolares entregados

Durante el arranque, los estudiantes recibieron apoyos del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

Entre los apoyos entregados se encuentran útiles escolares, libros correspondientes al ciclo escolar y algunos bancos para los alumnos.

Ceremonia cívica y exhorto a los estudiantes

El inicio de actividades estuvo acompañado de una ceremonia cívica, durante la cual se emitió un mensaje para exhortar a los estudiantes a continuar esforzándose en su formación académica.

Los 34 mil alumnos de la región recibirán los apoyos estatales otorgados por el Gobierno del Estado.