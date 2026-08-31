Refuerzan vigilancia vial en escuelas de Nava por regreso a clases
Autoridades llaman a automovilistas a reducir la velocidad y extremar precauciones durante los horarios de entrada y salida.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, COAH.– Con el regreso a clases, aumentó la presencia de vigilancia vial en los accesos a los diferentes planteles educativos de Nava, principalmente durante los horarios de entrada y salida de estudiantes.
Las acciones buscan brindar mayor seguridad a niñas, niños, padres de familia y personal docente, especialmente en los puntos donde se concentra una mayor cantidad de vehículos y peatones.
Acciones de la autoridad
Ante el incremento en el movimiento en las zonas escolares, se hizo un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones viales para evitar accidentes.
Importancia de la colaboración
La colaboración de conductores y peatones resulta fundamental para mantener un entorno seguro durante esta temporada, en la que diariamente cientos de estudiantes se trasladan hacia sus escuelas.