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Coahuila

Refuerzan vigilancia vial en escuelas de Nava por regreso a clases

Autoridades llaman a automovilistas a reducir la velocidad y extremar precauciones durante los horarios de entrada y salida.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 agosto, 2026 - 12:40 p.m.
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      NAVA, COAH.– Con el regreso a clases, aumentó la presencia de vigilancia vial en los accesos a los diferentes planteles educativos de Nava, principalmente durante los horarios de entrada y salida de estudiantes.

      Las acciones buscan brindar mayor seguridad a niñas, niños, padres de familia y personal docente, especialmente en los puntos donde se concentra una mayor cantidad de vehículos y peatones.

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      Acciones de la autoridad

      Ante el incremento en el movimiento en las zonas escolares, se hizo un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones viales para evitar accidentes.

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      Importancia de la colaboración

      La colaboración de conductores y peatones resulta fundamental para mantener un entorno seguro durante esta temporada, en la que diariamente cientos de estudiantes se trasladan hacia sus escuelas.

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