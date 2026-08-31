Joven conductor sobrevive a aparatosa volcadura en la Federal 57

ALLENDE, COAH.– Un joven conductor resultó policontundido luego de sufrir una aparatosa volcadura mientras circulaba por la carretera Federal 57, en el tramo libre Allende-Nueva Rosita.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió pasando la Cuesta de las Codornices, donde un tractocamión Internacional, modelo 2022 y de color gris, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

Detalles del conductor

El conductor fue identificado como Juan Ibarra de León, de 23 años y con domicilio en Nueva Rosita. Tras el percance, presentó diversos golpes, aunque, por fortuna, ninguno de gravedad que hiciera necesario su traslado a un hospital.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

El accidente también dejó cuantiosos daños materiales y generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindar atención y verificar las condiciones del conductor y del lugar.