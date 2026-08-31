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Coahuila

Joven conductor sobrevive a aparatosa volcadura en la Federal 57

Tractocamión terminó fuera de la carretera en el tramo libre Allende-Nueva Rosita; el operador sufrió diversos golpes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 agosto, 2026 - 01:48 p.m.
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      ALLENDE, COAH.– Un joven conductor resultó policontundido luego de sufrir una aparatosa volcadura mientras circulaba por la carretera Federal 57, en el tramo libre Allende-Nueva Rosita.

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      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      El accidente ocurrió pasando la Cuesta de las Codornices, donde un tractocamión Internacional, modelo 2022 y de color gris, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

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      Detalles del conductor

      El conductor fue identificado como Juan Ibarra de León, de 23 años y con domicilio en Nueva Rosita. Tras el percance, presentó diversos golpes, aunque, por fortuna, ninguno de gravedad que hiciera necesario su traslado a un hospital.

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      Respuesta de los cuerpos de emergencia

      El accidente también dejó cuantiosos daños materiales y generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindar atención y verificar las condiciones del conductor y del lugar.

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