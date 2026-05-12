"Siempre no": Coahuila mantendrá calendario escolar sin cambios

Ciudad Acuña, Coahuila.- Aunque inicialmente se había planteado una reducción en el calendario escolar, autoridades educativas confirmaron que el ciclo lectivo concluirá de manera normal y las actividades se mantendrán hasta el próximo 15 de julio.

La decisión fue oficializada para el estado de Coahuila, por lo que docentes y alumnos deberán continuar con el calendario tradicional establecido por la Secretaría de Educación.

Acciones de la autoridad

El director de Servicios Educativos en la región, César Morales Veloz, señaló que se encontraban a la espera del comunicado oficial para conocer la determinación que se aplicaría en la entidad.

Indicó que con esta medida se busca mantener el ritmo de trabajo académico y dar continuidad a las actividades escolares con los estudiantes en todos los planteles educativos.

Reacciones ante la decisión

Añadió que, pese a las propuestas que buscaban adelantar la conclusión del ciclo escolar, diversos estados manifestaron su desacuerdo con la reducción del calendario, situación que influyó en la decisión final de las autoridades educativas.