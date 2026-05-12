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Coahuila

Promueven salud emocional y prevención de adicciones entre estudiantes de Nava

Alumnos de la Secundaria Técnica "Vito Alessio Robles" participaron en actividades de orientación y bienestar integral.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 mayo, 2026 - 03:46 p.m.
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      NAVA, COAH.- Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica "Vito Alessio Robles" participaron en una jornada de orientación y concientización enfocada en temas relacionados con la salud emocional, prevención de adicciones y bienestar integral.

      Durante las actividades también se abordaron temas sobre conductas de riesgo y acciones preventivas para fortalecer la seguridad y el entorno familiar de las y los jóvenes, contando además con espacios para resolver dudas e inquietudes de los alumnos.

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      Participación de autoridades y expertos

      En la jornada participaron elementos del 12° Regimiento de Caballería de Piedras Negras, corporaciones de seguridad y un profesional en psicología, quienes compartieron información y recomendaciones dirigidas a la comunidad estudiantil.

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      Importancia de la jornada para los jóvenes

      Docentes y estudiantes destacaron la importancia de este tipo de actividades, al considerar que contribuyen a la orientación, formación y fortalecimiento emocional de los jóvenes dentro y fuera de las aulas.

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