Promueven salud emocional y prevención de adicciones entre estudiantes de Nava

NAVA, COAH.- Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica "Vito Alessio Robles" participaron en una jornada de orientación y concientización enfocada en temas relacionados con la salud emocional, prevención de adicciones y bienestar integral.

Durante las actividades también se abordaron temas sobre conductas de riesgo y acciones preventivas para fortalecer la seguridad y el entorno familiar de las y los jóvenes, contando además con espacios para resolver dudas e inquietudes de los alumnos.

Participación de autoridades y expertos

En la jornada participaron elementos del 12° Regimiento de Caballería de Piedras Negras, corporaciones de seguridad y un profesional en psicología, quienes compartieron información y recomendaciones dirigidas a la comunidad estudiantil.

Importancia de la jornada para los jóvenes

Docentes y estudiantes destacaron la importancia de este tipo de actividades, al considerar que contribuyen a la orientación, formación y fortalecimiento emocional de los jóvenes dentro y fuera de las aulas.