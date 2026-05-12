Para lograr la reactivación de AHMSA es importante seguir trabajando en equipo: MJS

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró su respaldo total a las y los trabajadores de Altos Hornos de México y aseguró que la posible reactivación de la empresa requiere mantener la coordinación entre todos los actores involucrados, principalmente el Gobierno Federal, trabajadores, acreedores y Poder Judicial.

El mandatario estatal señaló que desde el inicio de su administración se ha trabajado para impulsar alternativas que permitan rescatar a la acerera y recuperar la estabilidad económica de la Región Centro y Carbonífera de Coahuila.

"Todo nuestro apoyo a las y los trabajadores de AMSA. Lo hemos dicho desde el inicio, desde que iniciamos la gestión para poder reactivar esta empresa. Es muy importante que sigamos trabajando en equipo, en unidad y en coordinación", expresó.

Jiménez Salinas afirmó que actualmente existen condiciones favorables para avanzar en una posible solución, debido a que hay comunicación entre las distintas partes involucradas.

"Hoy en día están los astros alineados. Hay coordinación y trabajo en equipo con el Gobierno Federal, hay comunicación con los trabajadores, los acreedores están platicando con el Gobierno Federal o con el Poder Judicial. Todas las partes están dialogando", indicó.

No obstante, advirtió sobre la presencia de actores externos que, dijo, buscan politizar o polarizar el conflicto para obtener beneficios particulares, situación que podría poner en riesgo el proceso de reactivación.

"Es muy importante que no se deje entrar a factores externos, actores externos que buscan politizar, polarizar o sacar ventaja de esta situación", sostuvo.

El gobernador reiteró que actualmente la reactivación de AHMSA es un tema que depende principalmente de la Federación y recordó que el origen de la crisis se dio por diferencias entre el Gobierno Federal anterior y la administración de la empresa.

"A raíz de ese pleito personal se llevaron de encuentro a miles de familias", afirmó.

Asimismo, destacó que existe un compromiso de la actual presidenta de México para buscar una solución, aunque reconoció que el rescate financiero de la siderúrgica representa una inversión millonaria.

"La cantidad económica para poder reactivar AMSA es muy considerable, es una cantidad alta. El Gobierno Federal tiene que hacer un traje a la medida y una estructura financiera para hacer este rescate viable", señaló.

Jiménez Salinas explicó que incluso sostuvo conversaciones recientes con la secretaria de Gobernación para pedir que se agilicen las decisiones en torno a la empresa, debido a la incertidumbre que viven miles de trabajadores.

"Le comenté que es muy importante que ya se le pueda dar una respuesta pronto a las y los trabajadores de AMSA", dijo.

Respecto a las recientes manifestaciones relacionadas con la empresa, el mandatario reconoció que durante años las movilizaciones se realizaron de forma pacífica y con diálogo constante, por lo que insistió en evitar la intervención de grupos externos que pudieran generar divisiones.

"Es muy importante que no dejemos entrar actores externos que buscan politizar, dividir y tronar el tema, porque eso no le conviene a nadie, ni a los trabajadores, ni a la región, ni al Gobierno Federal", señaló.

Añadió que cualquier acción que afecte negativamente a la Región Centro empeora aún más la situación económica derivada de la crisis de la siderúrgica.

El gobernador recordó que antes del colapso de AHMSA, Monclova figuraba entre las ciudades con mayor poder adquisitivo del país, impulsada por la derrama económica y los empleos que generaba la empresa.

"En 2019 Monclova era número tres en poder adquisitivo. Había derrama, había empleo y había oportunidades", comentó.

Sin embargo, reconoció que la caída de la empresa impactó severamente a la economía regional, aunque otras actividades productivas y la cercanía con zonas industriales ayudaron a amortiguar parcialmente los efectos.

Finalmente, Manolo Jiménez reiteró que la clave para lograr la reactivación de AHMSA es mantener la unidad y la coordinación entre trabajadores, autoridades y Federación: "Hay que seguir trabajando en coordinación y en unidad para que esta reactivación se pueda lograr lo antes posible. La intervención de la Federación es prácticamente fundamental para que esto se pueda lograr", concluyó.