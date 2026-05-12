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Coahuila

Estudiantes de Nava avanzan a etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Los alumnos destacaron por su desempeño académico y representarán al municipio en la siguiente fase de la competencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 mayo, 2026 - 03:36 p.m.
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      NAVA, COAH.- Dos estudiantes del municipio lograron avanzar a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), destacando por su esfuerzo, disciplina y compromiso académico dentro de sus respectivas instituciones educativas.

      Se trata de Yahir Alfonso Galindo Vite, alumno de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, y Rogelio García Castillo, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo turno matutino, quienes representarán a Nava en esta importante competencia educativa.

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      Yahir Galindo y Rogelio García representan a Nava en la etapa estatal

      El avance de ambos alumnos también refleja el respaldo de sus familias y maestras, quienes han acompañado de cerca su preparación y motivado a los menores a seguir superándose en el ámbito escolar.

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      Reconocimiento a la comunidad educativa de Nava

      La participación de los estudiantes ha sido motivo de orgullo para la comunidad educativa y habitantes del municipio, quienes reconocen el talento y dedicación de niñas, niños y jóvenes que continúan poniendo en alto el nombre de Nava.

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