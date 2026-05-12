Estudiantes de Nava avanzan a etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

NAVA, COAH.- Dos estudiantes del municipio lograron avanzar a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), destacando por su esfuerzo, disciplina y compromiso académico dentro de sus respectivas instituciones educativas.

Se trata de Yahir Alfonso Galindo Vite, alumno de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, y Rogelio García Castillo, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo turno matutino, quienes representarán a Nava en esta importante competencia educativa.

Yahir Galindo y Rogelio García representan a Nava en la etapa estatal

El avance de ambos alumnos también refleja el respaldo de sus familias y maestras, quienes han acompañado de cerca su preparación y motivado a los menores a seguir superándose en el ámbito escolar.

Reconocimiento a la comunidad educativa de Nava

La participación de los estudiantes ha sido motivo de orgullo para la comunidad educativa y habitantes del municipio, quienes reconocen el talento y dedicación de niñas, niños y jóvenes que continúan poniendo en alto el nombre de Nava.