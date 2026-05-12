Padres exigen techo en primaria Sara Rendón; acusan falta de apoyo de directora del turno vespertino

Padres de familia del turno matutino de la primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita de Frontera, manifestaron su inconformidad por la negativa de la directora del turno vespertino para sumarse a la construcción del techo estructural del plantel, obra que consideran urgente ante las altas temperaturas que ya afectan la salud de los alumnos.

Señalaron que la Directora Ofelia González de la tarde no acudió a la reunión del comité escolar donde se analizaría el destino de los 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra, recurso que aseguran debería destinarse como prioridad a la instalación del techado.

Actualmente, los estudiantes ya presentan golpes de calor, sangrado de nariz y fuertes dolores de cabeza debido a la falta de sombra en el patio escolar, situación que también ha obligado a suspender clases de educación física y eventos al aire libre.

"El techo es una necesidad urgente y nos lo quitaron de mala manera al venderlo como chatarra a bajo costo al mismo intendente del plantel. Ahora nosotros tenemos que volver a empezar", expresaron padres inconformes.

Indicaron que el turno matutino, donde estudian alrededor de 360 alumnos, ha realizado diversas actividades de venta para reunir recursos y poder completar la obra, aunque todavía faltan cerca de 100 mil pesos para lograr un techo, aunque sea más pequeño que el anterior.

Sin embargo, denunciaron que la directora del turno vespertino aseguró que no podía obligar a los padres de familia de su turno a trabajar para beneficio de ambos horarios, argumentando que su prioridad actual son los baños del área vespertina.

"La directora jamás ha apoyado las acciones para mejorar ambos turnos, como sí lo ha hecho la mañana. Tiene su lista de prioridades según ella, cuando el techo es necesario", reclamaron.

Los padres insistieron en que el beneficio sería para toda la comunidad estudiantil y pidieron mayor disposición para resolver una problemática que afecta directamente la salud y bienestar de los menores.