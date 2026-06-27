Llevan jornada gratuita de vacunación y desparasitación de mascotas a Colinas del Valle

CIUDAD ACUÑA.– Como parte de las acciones de prevención en salud animal, autoridades realizaron una jornada gratuita de vacunación, desparasitación y baño garrapaticida para mascotas en la colonia Colinas del Valle.

La brigada ofrecióla aplicación de la vacuna contra la rabia, además de servicios de desparasitación y baño garrapaticida para perros y gatos del sector.

La jornada de vacunación se llevó a cabo en la colonia Colinas del Valle, beneficiando a numerosos vecinos.

El jefe de la Unidad Canina, Alan Pareja, informó que la brigada ya recorrió todas las colonias de la ciudad con este programa de atención.

Precisó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Salud y tienen como objetivo atender al mayor número posible de mascotas para prevenir la propagación de pulgas y garrapatas.

Alan Pareja destaca la importancia de prevenir la propagación de pulgas y garrapatas en mascotas.

Vecinos de la colonia Colinas del Valle acudieron a aprovechar los servicios gratuitos brindados durante la jornada.

La brigada de salud animal ha recorrido todas las colonias de Ciudad Acuña para ofrecer estos servicios.